Colombianos en Canadá, dispuestos a costear gastos de tiquetes y alojamiento para regresar a su país

“Nosotros no pedimos que el Gobierno nos pague los costos, nosotros cada uno está dispuesto a pagar lo que vale nuestro tiquete y alojamiento que se requiera durante la cuarentena tras llegar a Colombia, pero necesitamos un vuelo para poder regresar”, expresó Samantha.

En este grupo de Vancouver se encuentran 102 personas, pero según información del Consulado de Canadá, hay más de 600 colombianos que han solicitado el regreso a su país.

De igual forma Samanta contó que tras más de dos semanas, este viernes les llegó una información vía correo electrónico en el que el Consulado les comunica la posibilidad de un vuelo humanitario, pero se les indica que sólo habrá un grupo de personas seleccionadas para es único vuelo.

“Pero no es nada confirmado que esto se vaya a dar y no sabemos qué va a pasar con los colombianos que no entren en la lista de seleccionados”, puntualizó.

Así como ellos, hay miles de colombianos en distintos países pidiendo una ayuda para poder regresar a su país en medio de la pandemia.