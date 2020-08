Comandante de la Armada Nacional presentó su carta de renuncia

El presidente de la República, Iván Duque, anunció el retiro voluntario del comandante de la Armada Nacional, Evelio Ramírez Gáfaro, y aseguró que para su reemplazo delegó al contralmirante Gabriel Pérez.

“Hemos dialogado sobre múltiples materias y hoy quiero agradecerle su servicio a Colombia, a la Armada y al país. El almirante por razones personales, que he entendido, ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo y le he aceptado por las circunstancias que presentó que han sido de salud. Por eso quiero rendirle un homenaje”, sostuvo el mandatario desde la Casa de Nariño.

Lea también: ¿Cómo será la “nueva normalidad” en el país?

A su salida, el hasta hoy Comandante de la Armada Nacional, aseguró:“reitero el sentimiento de gratitud por el voto de confianza de permitirme hacer parte del equipo de trabajo en cabeza del Ministro de Defensa. Envío un mensaje de agradecimiento a los 32 mil hombres que me acompañaron durante 39 años de servicio, en donde la oportunidad que me da Dios de tener un grupo de talento humano que me acompañó hasta esta instancia”.

Por su parte, el nuevo Comandante de la Armada dijo que, “agradezco al Presidente y todo el equipo de trabajo por la selección. para comandar la Armada. Reitero mi compromiso como he venido haciendo en los últimos años lo seguiré haciendo con compromiso y responsabilidad".

Lea además acá: ELN, el principal sospechoso de la masacre en la zona del Catatumbo

Aseveró que, “es un reto significativo y espero no ser inferior a las expectativas y quiero hacer un reconocimiento al almirante Ramírez por su compromiso y espero seguir su guía y ejemplo”.

Pérez ha sido comandante de la Fuerza Naval del Caribe y Oriente. Ademas, primer y segundo comandante del Buque Gloria y recientemente era jefe de operaciones navales.