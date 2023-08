Comenzó la puja por la Presidencia del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que elegir en los próximos días a su nuevo presidente, que será el encargado de comandar todas las labores que desempeña ese organismo de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre.

La ocupación de ese cargo será clave, ya que el CNE tendrá que supervisar que los comicios se adelanten con total transparencia y tendrá que certificar a cada uno de los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que resulten electos.

Fuentes informaron a La FM de RCN que ya comenzó la puja interna dentro de ese tribunal para la designación de su presidente y todo parece indicar que el magistrado que resultaría elegido sería completamente contrario a las políticas del mandatario Gustavo Petro.

Según los datos que se conocen, dicha puja está entre los magistrados César Lorduy de Cambio Radical que es una colectividad de oposición y Alfonso Campo, del Partido Conservador, que pese a ser independiente ha venido mostrando últimamente estar en contra del Gobierno.

Las fuentes del CNE señalan que la primera opción podría ser para Lorduy, quien al parecer ya estaría contando con el voto de cinco de sus colegas de Sala Plena. En el caso de Campo, éste sólo tendría tres apoyos dentro de la corporación, lo que complicaría aún más las cosas.

La norma dice que el presidente del Consejo Nacional Electoral debe ser elegido con seis votos de nueve posibles, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Sin embargo, pareciera que Lorduy está más cerca de voltear a uno de los magistrados que hoy estaría respaldando la aspiración de Campo.

En este momento, el tribunal electoral solo tiene ocho magistrados trabajando, debido que a que el Consejo de Estado anuló la elección de Altus Baquero, quien no cumplió con los requisitos necesarios para llegar a ese cargo. No obstante, eso no cambia la regla de que las decisiones mayoritarias deben tomarse con el voto de seis y no de cinco.

Se espera que esta controversia interna pronto sea zanjada para que se pueda escoger quién será la nueva cabeza del CNE en la recta final del proceso electoral que se adelanta en todo el país y que reemplazará a Fabiola Márquez, magistrada del Pacto Histórico, en la Presidencia de ese organismo.