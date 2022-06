Comenzó puja dentro del Partido Liberal por la Presidencia de la Cámara

El próximo 20 de julio comenzará la legislatura ordinaria y los partidos políticos ya están trabajando para definir cómo quedarán conformadas las mesas directivas en el Congreso de la República.

En el Senado ya está claro que Roy Barreras será que el presida la corporación en el primer año, luego de que así quedara definido por la bancada del Pacto Histórico tras una reunión que sostuvieron con el presidente electo, Gustavo Petro.

En la Cámara de Representantes, se espera que sea el partido Liberal, que es la fuerza política más grande en esa corporación, sea el que asuma la Presidencia en el primer año de legislatura.

A raíz de esto, la puja dentro de la colectividad ya comenzó y son cuatro los nombres que están en la baraja: Carlos Ardila, Andrés Calle, Julián Peinado y Álvaro Henry Monedero.

En el caso de Andrés Calle, su nombre podría no gustar mucho en la bancada, debido a que desde el principio cantó su voto y su apoyo a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, lo cual no les garantizaría algo de independencia frente al nuevo Gobierno.

Además, el escándalo que salpica a su padre Gabriel Calle, quien fue sorprendido en plena campaña presuntamente repartiendo billetes a algunos concejales de Montelíbano, Córdoba, podría jugarle en contra.

Por otro lado, Julián Peinado es compromisario del partido para negociar las mesas directivas, pero algunas fuentes señalan que su nombre no generaría mucha confianza dentro de la bancada.

A raíz de esto, Carlos Ardila podría tomar fuerza, teniendo en cuenta que su posición en medio de la campaña política fue más independiente y la bancada estaría más interesada en tener en la Presidencia a una persona que vele por los intereses de la corporación y del partido, más que por los intereses del Gobierno.

En el caso del representante Monedero, aunque su nombre no genera resistencia, es muy poco conocido en la opinión pública y en caso de no tomar fuerza para llegar a la Presidencia de la Cámara, no se descarta que pueda tomar la decisión de adherir a otra aspiración.

Tan pronto los liberales definan el nombre de su candidato a ocupar este importante cargo dentro de la mesa directiva y teniendo claros los números de las posiciones que podrían tener estos cuatro años, acudirá a las reuniones que se están planteando con los compromisarios de los otros partidos políticos.