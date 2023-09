Comisión accidental destaca propuestas para mejorar el articulado de la reforma a la salud

Las dos primeras sesiones de la Comisión accidental para las mesas de diálogo nacional sobre el proyecto de la reforma a la salud, según los congresistas fueron muy positivas porque se lograron conocer los cambios que harían los representantes del sector de la salud al articulado que presentó el gobierno ante el Congreso de la Republica.

El congresista Alfredo Mondragón afirmó que se han dado pasos importantes al escuchar las posiciones de los diferentes actores del sistema quienes destacaron los alcances de la iniciativa, pero también hicieron algunas sugerencias del cambio.

“Estamos escuchando posturas que hemos podido validar y analizar desde hace varios meses que vienen estos espacios de discusión, pero está bien que quienes ni han sido tenidos en cuenta ahora sean escuchados y por eso empezamos a ver controversias entre quienes se oponen a la reforma porque tienen diferencias de conceptos”, indicó.

Lea también: ELN interceptó caravana de comisión humanitaria en Arauca y se llevó ocho personas

La congresista Marta Alfonso, destacó que en el marco de estas secciones llegaron documentos muy importantes que serán analizados en un banco de documentos.

“Resaltamos que se han tenido posturas a favor y en contra, cosas que permiten ampliar la reflexión, otras que ya han venido siendo reiterativas en muchos de los espacios, por lo que es la continuidad de este proceso”, sostuvo.

La congresista Julia Miranda, sostuvo que esta jornada es muy positiva porque se ha logrado la recopilación de un importante insumo para el debate interno.

“Quienes han participado han puntualizado y hacer propuesta en el articulado de cosas nuevas que habría de cambiar o no deberían estar en el proyecto de ley, por lo que sea cumplido lo que estábamos anhelando con la subcomisión que era que la personas que querían aportar lo pudieran hacer”, manifestó.

Por su parte el vicepresidente de salud de la Andi, Iván Gonzales, afirmó que siguen teniendo cosas importantes que tener en cuenta en este documento de la reforma a la salud.

Le puede interesar: Estos son los candidatos que revocó el CNE de las elecciones regionales

“El cambio del aseguramiento es un salto al vacío, sino podemos definir las funciones de las gestoras, porque lo que está en riesgo es la salud de los colombianos, vamos a fragmentar lo que hoy hacen las EPS en seis entidades de diferentes órdenes y eso nos preocupa muchísimo”, dijo.

Apuntó que la transición no tiene en cuenta a todos los pacientes lo que consideró es muy grave.

“La transición como está contemplada no tiene en cuenta a todos los pacientes solo dice pacientes críticos y los que no también necesitan una pastilla para la hipertensión o para la diabetes, por eso es fundamental el llamado que hacemos para garantizar la continuidad de los pacientes y el cuidado de la red de prestadores”, señaló.

Pero la crítica de algunos congresistas estuvo enfocada en la ausencia de los representantes del Ministerio de hacienda para conocer detalle de la parte financiera del proyecto.

“Me preocupa mucho que no esté el Ministerio de Hacienda, aunque nunca ha estado en los debates ni de la Comisión Séptima ni de ahora de la Subcomisión lo que nos deja un gran vacío porque esta reforma no define cuanto será el impacto fiscal de lo que se quiere implementar con la reforma a la salud”, puntualizó la congresista Erika Sánchez.