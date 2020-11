Comisión de Acusación, en el ojo del huracán ante el poco avance en investigaciones

Varias son las preguntas que se suscitan alrededor de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, sobre el por qué no avanzan las investigaciones que reposan allí y no comparecen los citados para que declaren en audiencias.

En el reciente caso en contra del expresidente, Ernesto Samper por la supuesta injerencia en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, fueron citados a declarar en versión libre a diferentes personas dentro de la investigación y ninguno, hasta el momento, ha comparecido.

Pero, ¿cuál es esa razón por la que no asisten los citados a la Comisión de Acusación? El representante Fabián Díaz, de la Alianza Verde y quien presentó una denuncia en contra del presidente Iván Duque, por el caso de la 'Ñeñepolítica', explica que quienes no ostentan cargos de servidores públicos, no tienen la obligación de comparecer ante esa célula del Congreso de la República.

"Tan solo los funcionarios públicos estarían obligados a asistir a esas diligencias y es ahí de pronto la razón por la cual, personas como María Claudia Daza, la 'Caya' Daza, no asisten a estas diligencias, que son citadas por la Comisión de Acusaciones, toda vez que ella, al renunciar como asesora del exsenador Álvaro Uribe, no tendría una obligación de asistir a una citación que hace esta instancia", indicó Díaz.

"Hay muchas cosas malas en la Comisión de Acusación, es algo que requiere una reestructuración urgente, ya que se ha terminado ganando el sobrenombre de la 'comisión de absoluciones", afirmó el congresista.

El legislador aseguró que acudirá a instancias internacionales para denunciar las posibles irregularidades electorales que se habrían presentado en la elección del presidente Duque.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien ha presentado varias denuncias en contra de expresidentes y exfiscales, afirmó que ninguna de las acciones jurídicas que ha interpuesto han avanzado.

"Es un organismo que, para ser francos, no cumple ninguna función distinta a ser un órgano meramente decorativo, cómplice de todo tipo de impunidad, es una célula que se ocupa más bien de hacer que los procesos no avancen", señaló Cepeda.

Defensa

Sin embargo, miembros de la Comisión de Acusación niegan esas versiones afirmando que esta célula investigativa ha tenido resultados en en casos como el denominado 'cartel de la toga'.

El representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, recordó que la Comisión acusó a dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo y Leónides Busto, por concierto para delinquir.

También el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, fue investigado y llevado a juicio ante la propia Corte Suprema de Justicia.

Otro de los hechos que fueron reprochados por los congresistas que critican las actuaciones de la Comisión de Acusación, es que haya sido recientemente nombrado al representante Álvaro Hernán Prada como miembro de esa célula, teniendo en cuenta que está siendo investigado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y es este organismo el que tiene la competencia de investigar a los magistrados de las altas cortes.