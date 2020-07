Comisión de la Verdad exige retractación a exministro Juan Carlos Pinzón

El ex ministro de Defensa y ex candidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón aseguró en uno de sus tuits que “La @ComisionVerdadC No es creíble para toda la sociedad. Tiene visión sesgada. Mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”.

Esta afirmación generó el rechazo de la Jurisdicción Especial Para la Paz y ahora el de la propia Comisión de la Verdad, presidida por Francisco de Roux.

“Esa afirmación es contraria a la verdad, deslegitima a la institución y pone en peligro la vida de las y los comisionados y de todos los miembros de la entidad. Ante estos daños graves, la Comisión exige una retractación pública”, dijo de Roux.

Agregó, en la lectura de un comunicado que “Todos los comisionados han puesto sus vidas al servicio de la verdad y de la paz porque están en desacuerdo ideológicamente con la lucha armada y trabajan para que ésta termine para siempre en Colombia”.

Fue enfático en afirmar que es falso que alguna de ellas o de ellos, y menos “la mayoría”, tenga cualquier nexo de pertenencia o subordinación o lealtad ante grupos armados; "afirmarlo es una afrenta a la honra y la dignidad de las personas", advierte.

“La Comisión no acepta que se vulnere la majestad pública de la institución creada para la verdad de las víctimas, al lado de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, y respaldada plenamente por la comunidad internacional y de manera unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, aclara el comunicado.

“La Comisión ha encontrado, en su trabajo de esclarecimiento, que la estigmatización es una constante de nuestro conflicto, usada de manera recurrente para manchar reputaciones con consecuencias frecuentemente letales”, concluye.