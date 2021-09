Comisión Primera se rebela contra propuesta de modificar Ley de Garantías

Con el respaldo de la mayoría de sus integrantes, la Comisión Primera del Senado aprobó una proposición con la cual rechaza que se pretenda modificar la Ley de Garantías Electorales durante el trámite del Presupuesto General de la Nación.

Los integrantes de la corporación consideraron que las Comisiones Económicas del Congreso no tienen la competencia para hacerle cambios a una norma estatutaria, como lo es la que regula la contratación en época electoral.

El senador Luis Fernando Velasco arremetió contra el presidente Iván Duque y sentó una enérgica protesta advirtiendo que no se puede cometer un vicio de trámite por un hecho de ignorancia.

“El presidente Duque no puede pasar como el antidemócrata que entregó ríos y ríos de recursos públicos para comprar una elecciones, porque él llegó a la Presidencia con un discurso antimermelada y uno debe ser coherente”, indicó.

“Señores senadores, no sigan mandando mensajes de franca estupidez e ignorancia constitucional, una ley estatutaria como es la que reglamenta la elección de presidentes porque es una ley que define un mecanismo de participación ciudadana, se tiene que debatir es en la Comisión Primera. No demuestren que no solo son ignorantes, sino ignorantes con poder”, añadió.

Velasco manifestó que la Comisión Tercera no puede cambiar una ley estaturaria en el marco de una ley ordinaria, así como la Comisión Primera no puede tratar de modificar leyes relacionadas con el presupuesto general, porque eso irrespetaría la institucionalidad.

Estos argumentos fueron respaldados por el senador Germán Varón Cotrino, presidente de la Comisión Primera, quien manifestó que se debe exigir respeto por las funciones que tiene cada una de las corporaciones en el Congreso.

“Comparto sus argumentos, sugiero que como Comisión Primera, al margen de los partidos a los que pertenecemos, hay que dejar constancia de esta observación que comparto totalmente”, señaló.

Varón Cotrino dijo: “Este no es un problema de posiciones políticas, es un problema de competencia de la Comisión y le hacemos la manifestación al Gobierno como Comisión para exigirle que ese tema específicamente no puede ser aprobado en las Comisiones Terceras, porque nosotros actuamos con la suficiente solidaridad para ejercer sus derechos y sus competencias”.

El artículo incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, establece la modificación de un parágrafo de la Ley de Garantías para permitir la suscripción de convenios interadministrativos en plena época electoral y evitar que se frene el desarrollo de los proyectos y las obras de infraestructura.