Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ‘le saca el cuerpo’ a la reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno Nacional sigue sin ser debatida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En el tercer debate citado, la iniciativa estaba en el punto sexto del orden del día, pero no fue tenida porque se levantó la sesión.

El congresista Víctor Salcedo del partido de la U, indicó que estaba listo para empezar esta discusión, “la reforma laboral estaba dentro del punto número seis, llegamos al punto número cinco y se ha levantado la sesión, y esperáremos la citación para dar el debate”.

Afirmó que pese a estar presente con la gran mayoría de los congresistas la reforma laboral no se miró, “nosotros estábamos listos para discutirla hoy hemos discutido cinco proyectos de ley, la presidencia desistió levantar la sesión en el sexto punto que era la reforma laboral”, explicó.

Dijo que en medio de esta discusión que no ha empezado "con la reforma laboral el Gobierno tiene que hacer un alto en el camino para buscar consensos alrededor de reformas tan estructurales e importantes para el país”, dijo.

Por su parte la congresista Marta Alfonso Jurado, del partido Alianza Verde afirmó que la sesión se levantó nuevamente por falta de quórum.

“Estaba agendada pero hoy no se llegó hasta allá por qué el quórum estaba muy disminuido, entonces una reforma de ese calibre tiene que discutirse cuando estén todos los actores y sectores presentes”, sostuvo.

El representante a la cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero indicó que pese a estar en el orden del día, el Gobierno tiene otras prioridades.

“Es evidente que el Gobierno tiene otras prioridades que es tratando de presionar al Congreso de Colombia a través de una marcha sindical liderada por el Presidente de la República”, añadió.

Apuntó que además es evidente que el camino de la reforma laboral en la Comisión Séptima es muy difícil.

“El Gobierno sabe que por lo menos en la comisión séptima tiene muy difícil el trámite de de esa reforma, ya hay cuatro partidos que han manifestado que están en contra de la reforma, y solamente le quedaría la carta del partido liberal pero por lo menos tres de cuatro representantes ya han dicho que no acompañan la ponencia del Gobierno, es decir no tiene las mayorías y siento que por esa razón es que no se atreven a debatir el proyecto”, explicó.

Aclaró que si no se termina debatiendo el proyecto y se acaban las sesiones ordinarias el 20 de junio, el proyecto se archiva y tendría que ser presentado en la próxima legislatura.