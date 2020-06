Comisionado de Paz niega reuniones con la Casa Blanca sobre Cuba

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, fue citado a un debate de control político en el Congreso de la República, luego de que Cuba fuera incluida por Estados Unidos en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo.

En la hoja de respuestas que envió el funcionario del Gobierno, negó haber sostenido contactos con la administración del presidente Donald Trump, para hablar del tema.

De acuerdo con Ceballos, jamás solicitó al Gobierno norteamericano sanciones para el régimen cubano, por albergar en su territorio a la delegación del ELN.

“No me he reunido con funcionarios de la casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería colombiana”, señala uno de los apartes del documento.

El comisionado también fue cuestionado porque la administración de Iván Duque no ha impulsado las iniciativas correspondientes para continuar con la implementación del acuerdo de paz.

Ante esto, Miguel Ceballos reconoció que no ha habido consenso dentro del Gobierno y con la desmovilizada guerrilla, para impulsar nuevos proyectos de ley.

“Frente a las iniciativas legislativas o disposiciones normativas que tengan por propósito la implementación del Acuerdo Final, estas deben ser convenidas con otras entidades del gobierno, tales como el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y deben ser analizadas en el marco de la Comisión de Impulso Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI); por el momento no ha habido consenso para presentar este tipo de iniciativas”, indicó.

Sobre los diálogos con el ELN, el alto comisionado para la paz indicó que no hay condiciones para reanudar las conversaciones con esa guerrilla, porque no se han cumplido las disposiciones que estableció el presidente Duque.

“Es importante precisar que el Presidente de la República, ha dicho que las puertas hacia cualquier espacio de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están abiertas siempre y cuando cumplan estas condiciones: (i) que se entreguen todos los secuestrados, y que (ii) cesen todas las acciones criminales”, agregó.