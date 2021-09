Comisiones económicas aprueban en primer debate el Presupuesto para 2022

Más de seis horas de discusión en las comisiones económicas del Congreso tardó la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN ) para 2022 por $350.4 billones , compuesto por 126 artículos.

El proyecto se votó en tres bloques: primero 110 artículos sin proposición, seguido de 11 artículos sin tener aval del Gobierno, que quedaron como constancias para el siguiente debate entre ellos y el el 104 que permite el llamado 'traslado exprés' a Colpensiones durante el próximo año el cual beneficiaría a 19 mil personas y tendría un costo fiscal de 3.8 billones de pesos, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Posteriormente pasaron en bloque tres artículos.

Lea además: Fedegan pide al Gobierno que declare situación de desastre nacional en La Mojana

El último artículo en ser avalado fue el 125 que permite la contratación en plena ley de garantías ad portas del proceso electoral con el argumento de no paralizar la reactivación económica tras la pandemia.

Este señala que, “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

En medio del debate el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, defendió este artículo señalando que: "No se trata de ningún mico, ni ninguna jugadita, reitero que no se acaba la ley de garantías, sino que se trata de un ajuste temporal para que no se frene la reactivación".

La senadora, Aida Abella propuso la eliminación de los artículos (70, 78 y 108) sin embargo estos fueron aprobados como venían en la ponencia .

El artículo 78 hace referencia a la expropiación de cuentas bancarias que lleven más de un año sin uso, "los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR, serán transferidos por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación".

Le puede interesar: Elecciones 2022: Partido de la U convocará a sectores de centro para consulta

Cabe mencionar que en esta iniciativa se adicionaron 5.8 billones de pesos al presupuesto de inversión, pasando de 62 a 68.4 billones de pesos.

Los rubros por sectores se distribuirán de la siguiente forma: educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).