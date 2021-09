Comité de Ética del uribismo ratifica decisión de excluir a Edward Rodríguez de la precandidatura

Aunque en las últimas horas el representante Edward Rodríguez reveló que el Centro Democrático le había informado en una comunicación que no tenía impedimentos para ser precandidato presidencial de la colectividad, el Comité de Ética emitió un nuevo comunicado oficial en el que ratifica su decisión de no avalar su aspiración.

Esta instancia del uribismo insistió en que todos los demás precandidatos cumplen con los requisitos establecidos por el partido para competir por la candidatura única para el 2022, con excepción del congresista.

Consulte aquí: Edward Rodríguez no tiene impedimento para aspirar a la Presidencia: Uribismo

“El Consejo Nacional de Ética, previa entrevista a quienes habían presentado su postulación para aspirar a ser candidatos, estableció que los siguientes nombres reunían los requisitos correspondientes: Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y José Alirio Barrera”, indicó en un comunicado.

De igual manera, la Comisión de Ética aclaró que su concepto no tiene ningún tipo de apelación y advierte que se sostiene en su decisión original.

“La Dirección Nacional del partido ha sido informada por el Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia, en el sentido de que su decisión unánime, por tratarse de un concepto de conciencia y no de un proceso disciplinario, no admite recurso alguno”, manifestó.

Sin embargo, lo que ha dicho el representante Rodríguez es que la decisión final sobre si puede o no aspirar es de la dirección del partido, o en su defecto de la convención nacional y que el concepto emitido por el Comité de Ética no es vinculante.

“Recibí comunicación dirigida por la Dirección Nacional del Centro Democrático y suscrita por el Comité de Ética y Disciplina en la cual dicho órgano aclara que no tengo ni he tenido impedimento, ni sanciones éticas, morales o disciplinarias que me impidan aspirar a la Presidencia de la República”, indicó el congresista.

Le puede interesar: Colombia ante La Haya: Nicaragua está haciendo una tormenta en una taza de té

Algunos de los otros candidatos presidenciales del uribismo indicaron que deben existir garantías dentro de la colectividad para todos los que quieran postular su nombre.

“Pienso que es necesario que al doctor Edward Rodríguez se le den todas las garantías para que pueda dar claridad de estos temas. Aquí tenemos que ganar con ideas, ganándonos el cariño de los militantes y del partido; no es justo competir en desigualdad de condiciones”, sostuvo el precandidato Alirio Barrera.

El representante Rodríguez ha dicho que el buen nombre es el mayor tesoro que tiene todo ser humano y advierte que hay algunas personas que, por intereses políticos, quieren acabar con su aspiración.