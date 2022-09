Como "magistral" y "memorable" califican desde el Pacto Histórico el discurso de Petro ante la ONU

Varios sectores políticos le salieron al paso al discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en el que cuestionó los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de lucha antidrogas y cambio climático.

Algunos congresistas del Pacto Histórico destacaron el mensaje enviado por el Jefe del Estado frente al tema de la lucha contra las drogas, en relación con la preservación de la Amazonía, al punto de considerarlo "memorable" o incluso "magistral", por considerar que le abre los ojos al mundo sobre los errores que se han cometido en materia de lucha contra las drogas.

Pero desde sectores críticos y de oposición en el Congreso se advirtió que las palabras del presidente Petro fueron desproporcionadas y con imprecisiones, al tiempo que advirtieron que es equivocado volver a satanizar la exploración y explotación de petróleo y carbón.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo: “Hoy le habló al mundo con total claridad. La maldición de Colombia es el narcotráfico y es una maldición impuesta afuera, el verdadero enemigo de la humanidad es el cambio climático, no es la hoja de coca”.

Barreras señaló que "se necesita cooperación internacional y ese llamado fuerte al fracaso del dogma de la guerra contra las drogas y a la corresponsabilidad del primer mundo en el tono magistral e histórico del presidente Petro, es motivo suficiente para acompañarlo".

El senador Iván Cepeda, a su turno, dijo que la lucha antidrogas debe tener otro enfoque y ese es el mensaje que el jefe de Estado quiso dejar en el pleno de la ONU.

“Es un memorable discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Gustavo Petro ha hecho una exposición sin ambigüedades sobre por qué la guerra contra las drogas ilícitas ha sido una maldición para nuestro país y América Latina, ha mostrado como esa guerra ha acabado nuestra riqueza natural y se ha convertido en parte del genocidio de la violencia sin límites”, sostuvo.

"Mentiras e imprecisiones"

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo, entretanto, que “utilizó unas formas poéticas muy bellas para decir muchas mentiras e imprecisiones y con una simpleza abordó temas que son centrales como el calentamiento global".

"El calentamiento global no se resuelve porque la gente tenga caprichos, sino porque hay cosas que no podemos hacer sin combustibles fósiles. Además, decir que el petróleo y las drogas más o menos son lo mismo, es un abuso”, señaló la congresista de oposición.

Mientras tanto, el representante conservador Wadith Manzur afirmó que la explotación de hidrocarburos es lo que ha generado crecimiento en la economía colombiana.

“Son cosas completamente distintas: el petróleo y el carbón han sido minerales que le han dado grandes oportunidades a Colombia, hoy están sosteniendo nuestra economía. El petróleo y el carbón es un porcentaje importante de nuestro PIB y hoy representan casi 14 billones de pesos de ingresos adicionales para el Estado colombiano, como para satanizarlo de esta manera”, manifestó.

“El petróleo y el carbón no le han traído sangre a Colombia, no han traído violencia, no han premiado nuestra juventud y mucho menos problemas de salud pública como sí lo ha generado la cocaína en muchos países del mundo”, añadió.

Durante su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Petro insistió en que cambiar el modelo de lucha contra el narcotráfico es fundamental para alcanzar la paz no solo en Colombia, sino en todo el continente.