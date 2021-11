Luego de que el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo, hiciera un llamado a la unión y un pacto entre los sectores de centro para llegar a un consulta en marzo “como una opción real de cambio”, diferentes líderes políticos y actuales precandidatos presidenciales celebraron el llamado.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, aseguró que “conozco el secuestro y sé reconocer los pasos hacia la liberación. Este es un primer paso fundamental para romper las cadenas del secuestro en que la corrupción nos mantiene a todos cautivos. Unidos y con acciones concretas nos liberamos”.

Por su parte, el precandidato presidencial por la Alianza Verde, Carlos Amaya, afirmó que la propuesta que plantea Fajardo para lograr unir a los candidatos del centro, va en el camino correcto.

“Me alegra infinitamente que Sergio Fajardo haya comunicado de esta manera su intención de que el centro debe estar unido. Ese es el clamor de todas y todos los colombianos. Es muy positivo que se planteen puntos sobre los cuáles podamos empezar a esa discusión. Yo no le veo problema a los cuatro puntos que está planteado Sergio Fajardo, yo he venido conversando con diferentes actores y veo que no existe problema en eso; estoy seguro de que nos podemos poner de acuerdo”, dijo.

El también precandidato Mauricio Cárdenas, quien le confirmó a RCN Radio que continuará con su aspiración a la Presidencia de la República fuera del partido conservador y descartó cualquier unión con la Coalición de la Esperanza, celebró el llamado de Fajardo.

“Claro que sí a la propuesta de diálogo y de buscar puntos de encuentro entre candidatos de centro. Cada partido y cada movimiento será autónomo de escoger sus listas al Congreso, es una legitima aspiración, no creo que esa deba ser una condición. Además, es muy importante que en ese diálogo prime lo pragmático, lo efectivo, las soluciones concretas a los problemas de Colombia. Ojalá la personas que vienen de allá no vengan cargadas de ideologías y de dogmatismos”, puntualizó.

Finalmente, el precandidato Juan Fernando Cristo indicó que Alejandro Gaviria sería una persona importante para que participara en la consulta del mes de marzo.

"Hemos discutido mucho que las puertas tienen que estar abiertas para explorar acuerdos, no solamente con la alianza verde y con Alejandro Gaviria. Tenemos que ir más allá, no tenemos que repetir los errores del pasado” , dijo Cristo.