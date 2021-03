Competiremos por el voto a través del debate de ideas: Gustavo Petro a Roy Barreras

Lo cierto es que, en medio de esa consulta, hace unos días el exgobernador Sergio Fajardo descartó una alianza con Gustavo Petro, con miras al proceso electoral de 2022.

La decisión de Fajardo ha desatado una verdadera tormenta política en la Alianza Verde. Mientras un sector –que está con el exgobernador y quiere que sea su candidato– defiende esa idea, otros sectores se han venido sumando a la propuesta de Petro.

En esta polémica también ha terciado Antanas Mockus, uno de los líderes ideológicos de los verdes. Al tiempo que destacó en varios aspectos al gobierno de Iván Duque, le pidió al partido no descartar a Petro.

"Me molesta mucho el hecho de que no nos curemos de la polarización. El no ver la importancia y el valor de cada uno para resolver la crisis y apoyarnos mutuamente", recalcó Mockus.

De momento se desconoce quiénes más estarán en la consulta de Petro y Barreras para las presidenciales de 2022.