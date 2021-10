Por su parte el soldado en retiro Javier Vargas Soliz sostuvo que “Nosotros acá no estamos suplicando que nos miren con lástima, porque somos colombianos humanos, exigimos que el Estado se apiade de nosotros, nos repare, como a otro, por qué a unos sí y a otros no, cuál es la justicia. Yo pertenecí a la Policía Nacional. Estive destinado a trabajar en Santander del sur, me secuestraron. En ese secuestro que viví que no se lo deseo a nadie sufrimos muchísimo más con el sin sabor de nuestras familias. Fui liberado por una comisión de paz, pero nunca recibí una ayuda psicológica después del secuestro. Yo exijo salud y reparación”.

En ese contexto, el senador Lozada aseguró que “en diferentes reuniones, hemos podido constatar que muchos de estos policías y soldados retirados no cuentan con afiliación ni prestación de servicios de salud y pensión, a pesar de haber quedado incapacitados por heridas y lesiones sufridas durante la confrontación, lo que les generó pérdida de su capacidad física y graves afectaciones psicológicas y emocionales, situación que se comparten con gran cantidad de combatientes farianos reincorporados”.