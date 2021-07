En el documento, también la Canciller reitera que, en ese sentido, "es el Presidente de la República el único que tendría la atribución constitucional y legal de aceptar la instalación en Colombia de un Mecanismo de Seguimiento de un órgano internacional de cualquier tema y, en este caso particular, de los derechos humanos, cuya metodología, entre otras cosas, no incluye la instalación presencial del mecanismo en el país, por lo cual no hay lugar a la invitación hecha por usted".

Le puede interesar: "Aquí no hay cortes de ruta, sino bloqueos": Duque por informe de CIDH

De manera diplomática, la Canciller agradece por el interés y le reconoce la intención a López.

"Agradezco que, en el marco de la colaboración armónica entre autoridades nacionales y locales, manifieste su disposición para implementar lo pertinente a las recomendaciones expresadas por el referido organismo internacional en lo que respecta a su competencia como primera autoridad de policía de la ciudad de Bogotá D.C. Valoramos y recogemos esta intención".