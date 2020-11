En los próximos días se adelantará un debate de control político frente a los audios que no habría entregado la Fiscalía General de la Nación a la JEP sobre el caso de Jesús Santrich, quien fue acusado de narcotráfico y hoy hace parte de las disidencias de las Farc.

El senador Gustavo Petro hizo una serie de denuncias que lo llevaron a afirmar que detrás de todo este asunto hubo un complot para meter a Santrich a la cárcel.

“Uno de los objetivos del Gobierno ha sido construir de nuevo la insurgencia, rompió el acuerdo con el ELN y ahí está el ELN armado”, sostuvo.

“Tengo que decir que no fue Duque, fue Néstor Humberto Martínez y sus aliados, una conspiración desde la Fiscalía para poner preso al señor Santrich, con cocaína de la misma Fiscalía y acusarlo de narcotráfico”, sostuvo.

Petro dijo además que presentará argumentos sólidos que le permiten afirmar que “desde el Estado se construyeron las disidencias de las Farc”.

El excandidato presidencial también afirmó que se está diseñando toda una estrategia de parte de sectores de la derecha colombiana, para evitar que un movimiento alternativo como el que él representa, llegue a la Presidencia de la República en las próximas elecciones.

“Viene creciendo una violencia política y propiamente desde la política se está matando. Colombia Humana puede ser gobierno en el 2022 y eso está asustando a un sector del poder en Colombia”, sostuvo.

Dijo que tiene información sobre algunos militares y exparamilitares que se quedaron por fuera de la JEP, están recibiendo promesas sobre un posible indulto, si un uribista es elegido mandatario en los próximos comicios.

“Algunos sectores que se sientan en este Congreso y no me refiero al Centro Democrático como partido, sino a algún sector al interior, ha empezado a decirles que si quieren ese indulto y un nuevo gobierno de Uribe, no pueden dejar que Colombia Humana gane”, manifestó.

Al debate de control político fueron citados e invitados el alto comisionado de paz, el ministro de Justicia, el presidente de la JEP, el fiscal y el procurador general.