Con la salida de Alejandro Gaviria el que pierde es el país: congresistas

Revuelo político ha causado en el país la decisión del presidente Gustavo Petro de remover a tres de sus ministros, incluyendo a Alejandro Gaviria, que estaba encargado de la cartera de Educación.

Congresistas de diferentes partidos afirman que es una lástima que se prescinda de los servicios de una persona que conoce el sector educativo y que venía trabajando en el mejoramiento de las condiciones de todos los estudiantes en el país.

El senador liberal Alejandro Chacón advirtió que este es un “gobierno que nos acostumbra a que los ministros del gabinete se cambia rápidamente cuando no funciona o cuando no se quiere a un determinado ministro. Yo creo que pierde el país con la salida de Alejandro Gaviria, un gran ministro que sabe de educación y de país, pero sus críticas le pasan su factura. Lamentamos las formas, eso nos parece que no está bien”.

El representante conservador Wadith Manzur dijo que es lamentable que haya salido del gabinete una persona que le daba equilibrio y ecuanimidad al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Pierde el país con la salida de Alejandro Gaviria del gabinete del presidente Petro, es un hombre que le había dado equilibrio a este Gobierno, es un hombre ecuánime y además es justo. Como es posible que un Gobierno que dice ser democrático y participativo, se censure de esta manera la voz de un ciudadano que despertó unas alertas de una reforma a la salud que hoy tiene con los pelos de punta a millones de colombianos, esta no es la forma como se construye patria”, sostuvo.

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, cuestionó el talante del presidente Petro, por la manera como anuncio los cambios en su equipo de trabajo.

“Curioso y bastante peligrosa la alocución presidencial, esos espacios son para temas de interés de la nación que son relevantes y se uso el espacio para remover unos ministros, no es posible llevar algún cuestionamiento o crítica al interior del Gobierno, es un talante democrático que preocupa en la deliberación de las reformas anunciadas”, dijo.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, consideró que el mandatario debió sacar a las personas del gabinete ministerial, entre ellas, a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Sacó a tres ministros, pero ha debido sacar seis, como la de Minas por incompetente, porque un filósofo no puede dirigir esa cartera, a la ministra Corcho que es la que está poniendo en peligro la salud de los colombianos y debería sacar a Álvaro Leyva que es otro personaje que no ha hecho sino embarrarla”, indicó.

La jefa de gabinete, Laura Sarabia, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro y aseguró que a los ministros se les notificó con tiempo que ya no seguirían desempeñando sus labores.