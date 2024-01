Activistas y mujeres se congregaron frente a las instalaciones de RTVC para exigir la destitución de Holman Morris, alegando acusaciones de violencia de género.

La manifestación contó con la presencia de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien lamentó la ausencia de Morris y señaló su participación en el Foro Económico Mundial en Davos con el presidente.

Pedraza criticó al Gobierno por respaldar a Morris, denunciando la revictimización de las mujeres afectadas, destacó el temor expresado por las víctimas, quienes se abstuvieron de unirse al plantón debido al miedo de posibles represalias.

“Lástima que Hollman Morris no esté acá, porque ahorita están en Davos con el presidente. Lástima que no estén aquí dándole la cara a todas las mujeres y las personas que estamos luchando para que lo saquen de su cargo después de todas las violencias basadas en género”, dijo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

La representante enfatizó la importancia de erradicar el hostigamiento para cambiar el trágico patrón de denuncias ignoradas que desembocan en feminicidios y diversas formas de violencia de género.

“Creo que el gobierno no ha guardado silencio como tal, sino que ha decidido ponerse del lado de Hollman Morris, así esto sea una actitud revictimizante. Mientras estamos aquí en este plantón, muchas de las mujeres víctimas que han venido denunciando me escribieron para decirme que no querían venir porque tenían miedo de que las sigan hostigando”, añadió.

La manifestación incluyó el bloqueo de la vía El Dorado, en sentido oriente-occidente, por parte de algunos participantes, generando la intervención policial y de gestores de convivencia en el lugar.

La ausencia de Morris y la participación del gobierno en el Foro Económico Mundial fueron resaltadas como acciones contraproducentes frente a la urgente solicitud de destitución.