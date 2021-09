Contra la mesa directiva de la Cámara de Representantes, la congresista por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, radicó una tutela para que se repita la moción de censura contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por "jugaditas" que se presentaron en su votación el pasado 10 de septiembre, según señaló la legisladora.

"Se permitió que los congresistas que estaban y se registraron para cobrar su sueldo, no votaran la moción, que fue para la único que estábamos convocados. No tramitaron los distintos recursos de apelación que presentamos en el momento de la moción, para que se repitiera la votación, y lo más grave: hicieron caso omiso a la orden de la Corte Constitucional, de que estas votaciones se tienen que hacer de manera presencial", aseguró la congresista.

En ese sentido, indicó que con la tutela, la oposición pretende que se lleve a cabo una votación transparente “y de cara a la gente”.

Cabe mencionar que la moción de censura contra la ministra Abudinen se llevó a cabo el pasado viernes con una votación de 56 votos por el sí y 30 por el no.

Una jornada que estuvo marcada por tensiones, cuando la oposición denunció que los congresistas no asistieron a la sesión, de manera presencial, para hacer una 'jugadita', "mostrarse en línea pero no votar, para así no hacer quórum y que la Ministra Abudinen no responda políticamente por lo que hizo", dijo el representante Inti Asprilla.

Asimismo, la oposición denunció que la presidencia de la corporación, en cabeza de la representante Jennifer Arias, por el Centro Democrático, decidió que la votación se hiciera por la plataforma y no nominal, como generalmente se hace, es decir, cuando se llama a lista por el nombre del congresista y se pregunta su voto.

El representante a la Cámara Mauricio Toro presentó un recurso de apelación para que se hiciera una votación nominal. Sin embargo, el secretario General de la corporación, Jorge Mantilla, explicó que no se puede apelar la decisión porque así lo impuso la plenaria. Es decir, por el sistema y no de manera nominal.