¿Conectividad 5G aumentará precios de los servicios? MinTIC Mauricio Lizcano responde

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, informó sobre los avances en el proceso de la subasta 5G, revelando que el 20 de diciembre se conocerán los ganadores.

Hasta ahora, cuatro empresas se han habilitado para participar, incluyendo a un nuevo operador brasileño Telecall, que busca ingresar al mercado colombiano.

“Esto beneficia a los colombianos, más velocidad. No tienen que cambiar de celular, no se enferman para la salud, no tienen que inscribirse en ninguna parte, no tienen que pagar más por la factura”, destacó Lizcano.

Enfatizó que la subasta es transparente, asegurando que no aumentará los precios de los servicios para los colombianos. También destacó que el despliegue de la tecnología 5G no es dañino para la salud y presentará beneficios significativos.

Se espera que la subasta aporte entre 1.5 y 2 billones de pesos al país, conectando a los más desfavorecidos, desplegando inversiones, generando empleo y estimulando la economía.

“Aquí simplemente el 20 de diciembre son unas empresas sentadas al frente de un computador poniendo unas cifras y el que más plata dé, el que más invierte por el espectro, se queda con una porción del espectro”, expresó Mauricio Lizcano.

Además, subrayó la importancia del 5G al proporcionar velocidades de subida hasta 40 veces más rápidas y velocidades de descarga hasta 50 veces más rápidas, brindando múltiples oportunidades para el ecosistema empresarial, la innovación y la inversión.

Respecto a las recomendaciones de entidades como la Procuraduría, Contraloría y SIC, Lizcano explicó que se han aceptado medidas simétricas, como que Claro, por tener una mayor posición en el mercado, no puede escoger la posición en la banda.

También indicó que se han clarificado las obligaciones de las empresas y se ha aceptado la propuesta de que Movistar y Tigo puedan ir por el mayor espacio en términos de espectro.

“Movistar y Tigo puedan ir por el mayor espacio que tenga uno de los miembros de la unidad temporal, es decir, pueden ir por encima del tope del espectro, eso también lo aceptamos, no lo teníamos nosotros, pero lo pidió la SIC y la Contraloría”, agregó.

El proceso de subasta 5G se destaca según el MinTIC por su enfoque en la transparencia, la competencia, la generación de beneficios económicos y sociales para los ciudadanos colombianos.