Confesión de Carlos Lozada sobre magnicidio de Álvaro Gómez desata conmoción política

El senador Carlos Antonio Lozada, del Partido Farc, afirmó en las últimas horas que él fue el encargado de ejecutar la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, por instrucción de alias el ‘Mono Jojoy’.

Su confesión ha generado un completo revuelo político en el Congreso, entre todos los sectores. Uno de los primeros en reaccionar fue el Partido Conservador, que a través de su presidente, Omar Yepes, pide no dar completa credibilidad a la versión que la exguerrilla está entregando sobre este caso.

Además, en un comunicado, la colectividad pidió que no se abandonen las líneas de investigación que hasta el momento se han adelantado dentro de este proceso.

“Solicita a las distintas autoridades competentes mantener y profundizar las líneas de investigación y enjuiciamiento actualmente abiertas, con arreglo al acervo probatorio recaudado hasta ahora y que en el futuro se recaude, con el fin de establecer la verdad judicial de los hechos, sancionar a los responsables, y satisfacer los derechos de las víctimas, especialmente, los de los familiares del doctor Gómez Hurtado”, indicó.

La colectividad expresó su preocupación por la posibilidad de que este crimen quede en la impunidad, con este tipo de declaraciones hechas por los exjefes de las Farc.

“Expresa su preocupación ante el riesgo de que las declaraciones formuladas días atrás, sobre el asesinato del doctor Gómez Hurtado, por parte de individuos sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, puedan obstaculizar, e incluso impedir, la continuidad y conclusión de los procedimientos judiciales actualmente en desarrollo; o conducir al desconocimiento de los hallazgos realizados en el curso de las investigaciones hasta ahora adelantadas en el marco de éstos”, añaden.

El senador Roy Barreras defendió a Lozada y afirmó que la paz consiste en que se conozca la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado.

“Es la primera vez en la historia de este país que se esclarece un magnicidio. Nunca se esclareció el magnicidio de Gaitán, sus verdaderos autores intelectuales, nunca se esclareció el magnicidio de Galán y sus autores intelectuales, es la primera que eso ocurre en Colombia”, indicó.

El senador Luis Fernando Velasco afirmó que se trata de una confesión valiente por parte de Carlos Lozada. “Es bueno salir y poner la cara, decir y contar esa parte de la guerra que quisiéramos conocer mucho más para hacer catarsis. La sociedad necesita conocer lo que pasó con los falsos positivos y lo que pasó con muchas acciones de guerra; pero tener el valor de poner la cara es muy valioso porque eso fue lo que pactamos. Decirle a Julián Gallo que yo valoro su valor”, manifestó.

El senador Armando Benedetti lamentó que algunos sectores de la derecha no quieran darle credibilidad a la verdad que las Farc le están contando al país y reconoció que el senador Julián Gallo (Carlos Lozada) esté haciendo este tipo de confesiones.

“Es el primer magnicidio que se esclarece en el país, pero eso se empaña porque la derecha quiere golpear a la JEP, no se puede atacar a ese tribunal. Le valoramos a Julián Gallo haber dicho la verdad, pero hubiera sido mejor decir las verdades más crudas de entrada, pero soy de los que creo que Julián Gallo no debe renunciar”, sostuvo.

En contraste, la senadora Paloma Valencia cuestionó la versión de las Farc sobre el magnicidio de Álvaro Gómez y lamentó que se haya tildado de valiente a Carlos Antonio Lozada, cuando son los cobardes los que asesinan.

“No me parece aceptable que sigan diciendo que son valientes los asesinos, no senadores, en Colombia los asesinos nunca han sido valientes, son cobardes siempre y siempre lo seguirán siendo porque es gente que tiene tan poca fe en sus ideas que deben recurrir a las armas para imponerlas”, sostuvo.

Los congresistas esperan que se siga conociendo sobre la verdad del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otros hechos de violencia que han marcado la historia de nuestro país.