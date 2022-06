El candidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió esta semana con el registrador nacional Alexander Vega, para hablar de las garantías que le está ofreciendo la organización electoral, de cara a la segunda vuelta que se votará el 19 de junio.

El aspirante dijo que confía plenamente en la labor que ha venido haciendo la Registraduría y aseguró que respetará el resultado expresado en las urnas el próximo domingo.

“Confío plenamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil como el elemento institucional que representa la voluntad popular. Confío también plenamente en la honorabilidad del señor registrador Alex Vega y de todo su equipo directivo y de funcionarios”, sostuvo.

Destacó que la organización electoral haya entregado el resultado de la primera vuelta, en tiempo récord, y con un alto grado de precisión a todos los colombianos.

“Lo que yo quiero es agradecerle a la Registraduría la manera tan rápida en que entregaron los resultados de la primera vuelta totalmente consolidados, el margen de error fue microscópico, prácticamente imperceptible”, indicó.

“Esos tres hechos contundentes, lo único que me generan es confiablidad total. Yo Rodolfo Hernández, que compito con el doctor Gustavo Petro, creo en ese resultado. Para mí el resultado que salga, independientemente que gane o pierda, lo respetaré con humildad”, añadió.

Rodolfo Hernández dijo que en ninguno de los procesos electorales que ha participado, se han violentado sus derechos y la voluntad de la ciudadanía.

“Quiero decirle a todos los colombianos que yo he participado únicamente en tres elecciones, la de la alcaldía mía que fue en el 2015, luego la elección de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga que fue en el 2019 y esta que acabó de pasar el 29 de mayo y en ninguna he sentido que me han violentado el conteo, ni la forma como contabilizan”, manifestó.

La campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que avaló al ingeniero Hernández, presentó dos auditores que se encargarán de vigilar el perfecto funcionamiento del software de preconteo y escrutinios el día de las elecciones presidenciales.

La declaración de Rodolfo Hernández contrasta con lo dicho por el candidato Gustavo Petro, quien pese a reunirse con el registrador y haber acreditado siete auditores de su campaña, consideró que la Registraduría está parcialidad y no le ofrece suficientes garantías.