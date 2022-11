A su vez, explicó que estos grupos armados al margen de la ley desechan a las personas, que son las que terminan siendo las víctimas fatales de estos enfrentamientos.

“El mercenarismo implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no pueden salir sino de la economía ilegal. La economía ilegal se vuelve entonces la base real de esas agrupaciones para comprar armas y para comprar seres humanos que se matan entre sí como si fueran desechables”, agregó Petro.

En ese sentido, el presidente señaló que este tipo conflictos se asimilan a los que se viven en Medio Oriente y que deben ser abordados en medio de la búsqueda de la 'Paz Total'.

“Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta. Eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil, más complejo que también tenemos que entrar a solucionar porque si no las posibilidades de la paz total no van existir en nuestro país y puede derivar en temas como los que suceden en el Medio Oriente y en otros países, con desastre de sus sociedades y su Estado”, concretó desde Santander el presidente.

Cabe señalar que estos enfrentamientos dejaron cientos de desplazados y tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía condenaron el hecho y anunciaron investigaciones, mientras que el Ejército hace presencia en la zona para evitar que haya nuevos hechos de orden público.