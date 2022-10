Congresista confiesa que lleva 25 años fumando marihuana

En medio del debate en la Cámara de Representantes para eliminar la prohibición del consumo de cannabis de uso adulto, el representante independiente, Daniel Carvalho, habló en contra de la estigmatización que hay sobre el consumo de drogas y sentó su posición a favor de regular.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como Ingeniero Civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información”, dijo Carvalho, en medio de la fuerte discusión que vive la Cámara.

En respuesta a los argumentos que se presentaron en la plenaria, el representante señaló que ‪“la semana pasada me hice 18 exámenes médicos, el doctor los reviso y me dijo que tenia bajarle a la sal, a la azúcar, al café y al cigarrillo, le pregunté ¿y la marihuana? me dijo, tranquilo”.

‪“A mi el consumo no me ha hecho daño, no he llevado a problemas con la ley, ¿saben que me ha hecho daño?, la estigmatización, de personas que piensan que tener el pelo así o fumar, soy un peligro para la sociedad”‬, recalcó él congresistas en respuesta a integrantes del Centro Democrático.

‪“No soy un peligro para la sociedad” y añadió que “la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, la persecución y la falta de información”‬, recalcando que son los adultos quienes deben tomar sus decisiones.

En medio del debate, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que “la prohibición lo que segura es que las rentas vayan a las mafias y no pasen por el erario público y no pase por el comercio ilegal, no pasen por las tazas y las contribuciones los impuestos del comercio legal”.