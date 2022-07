Christian Garcés también mencionó que en el Cauca "hay más de 200 denuncias de propietarios de tierras, que han sido invadidos por indígenas, por lo que me parece que esto es un muy mal mensaje al suroccidente colombiano".

Frente a la minoría que tiene la oposición en el Senado y en la Cámara, Garcés dijo que son “15 representantes a la Cámara del Centro Democrático, tenemos un aliado que es Polo Polo y estamos buscando con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un acuerdo para unirnos, aunque ellos apenas están solicitando la personería jurídica pero no podemos ignorar el número importante de votos que obtuvieron tanto el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo. Nos vamos a reunir y nosotros como oposición no tenemos ningún problema en hacer equipo, vamos a estar muy organizados haciendo control político al gobierno Gustavo Petro con el acompañamiento del pueblo colombiano”, señaló el congresista.

Finalmente, Garcés solicitó públicamente al líder indígena Yule que aclare si él es o no, la persona que aparece en un video que circula en internet en el que se observa a un señor que, según el representante, "se parece mucho a Yule, en alto estado de embriaguez impidiendo que se realice un operativo policial".