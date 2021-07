Ante la Corte Suprema de Justicia, la congresista del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, se retractó de las acusaciones que hizo contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro relacionadas a la protesta social que inició el 28 de abril.

Esas acusaciones las hizo en dos trinos, en los que señaló que Petro supuestamente recibía dineros del gobierno de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro y de la guerrilla del ELN para supuestamente financiar la protesta social.

Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay perdonó a ‘Popeye’ por el asesinato de su madre

Después de retractarse, la Corte le ordenó colocar esa retractación en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que esas acusaciones no le constan, es decir, las acusaciones fueron falsas.

En relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm,en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el pais, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político

El 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a @petrogustavo y su relación con actos de vandalismo y terrorismo.Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal