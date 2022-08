Congresista del Pacto Histórico dice que en el legislativo casi nadie sabe nada, incluida ella

Muchos usuarios consideraron que es inconcebible que un representante, que además cuenta con su Unidad de Trabajo Legislativo, no sepa los procedimientos del Congreso.

¿Qué dijo Boreal?

Lejos de considerar que era un error no conocer los procedimientos, Boreal se escudó asegurando que al igual que ella, casi nadie en el Congreso sabe nada.

"No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá", dijo.

Sobre el tema de firmar la proposición, reiteró que nadie de sus colegas tenía idea, pero que ella sí aceptó su desconocimiento.

"Le pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho", concluyó.