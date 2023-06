Congresista Dolcey Torres negó que su familia financiara campaña del presidente Petro

Tras el escándalo desatado en el país por los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, Dolcey Torres, representante a la Cámara por el Atlántico aseguró que su familia no financió económicamente la campaña presidencial de Petro, indicando que “pseudoperiodistas” están molestos por el apoyo político que la familia Torres al presidente.

Las declaraciones las entregó durante la socialización del estudio, que universidades del Atlántico hicieron sobre el peaje Los Papiros, ubicado en la Vía al Mar.

Un poco molesto, al ser vinculado de pertenecer al “clan Torres”, manifestó que: “Esos calificativos de clan suenan como a defectuoso o mafioso. Nosotros no somos miembros de ninguna mafia, si hay algún mínimo indicio de que nosotros seamos delincuentes o mafiosos, lo señalen. Nosotros ni siquiera estamos interesados en controvertir unas acusaciones, de unos calificativos que son irrespetuosos; así que, yo no tengo nada que comentar sobre unas acusaciones a un clan, al cual yo no pertenezco y tampoco sé si existe”, aseguró Torres.

Le puede interesar: Suspenden por cuatro meses cobro C1 y C2 en Peaje Papiros

De acuerdo con él, la familia Torres de la cual hace parte se ha dedicado al tema político, que en su concepto, se ha realizado “de manera transparente”, y destacó en que no han llegado a la campaña de Petro ni a recibir ni a dar ningún apoyo económico.

“Hemos dado un apoyo político porque estamos convencidos que estos programas y luchas por la justicia social, la tenemos que librar; y eso es lo que ha molestado a mucha gente”.

Indicó que le apostaron al cambio, a Petro y ganó. A su parecer, lo que está ocurriendo no es contra los Torres sino contra el presidente que quieren actuar.

Le puede interesar: Terrible accidente de transito dejó un muerto y un herido en carreteras del Cesar

“Como nos ven ser de Petro están molestos, están bastante molestos”, al ser cuestionado sobre a quién se refería, precisó: “Son esos clanes, a esos sí le podemos llamar clanes de "pseudoperiodistas" que están acostumbrados a través del chantaje y de la extorsión a creer que a nosotros nos van a intimidar. No, no. Fíjese en las acusaciones temerarias, unas cosas absurdas”.

Debido a estas controvertidas afirmaciones, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, le puso la lupa.