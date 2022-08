Congresista JotaPe Hernández confiesa que ganaba más como youtuber que como senador

Mucha polémica se ha generado en Colombia por cuenta del nuevo aumento del salarios de los miembros del Congreso, que ahora ganan $35’316.133 pesos mensuales, a pesar de que la ciudadanía les ha pedido en repetidas ocasiones que se rebajen el salario teniendo en cuenta las inmensas desigualdades que se ven en el país.

Ante esta situación, el senador youtuber Jonathan Ferney Pulido Hernández, también llamado Jota Pe, radicó su propio proyecto de ley para bajar el salario que devengan los congresistas, iniciativa que se ha caído 19 veces en los últimos 22 años. A diferencia del proyecto de ley de Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Roy Barreras, y la representante Catherine Juvinao, Hernández propone que la reducción sea cuanto antes, y no para los congresistas que se elijan para dentro de cuatro años.

No obstante, lograr reducir el salario de sus colegios no es tarea fácil, y el mismo Hernández ha reconocido que para su sorpresa muchos congresistas de partidos tradicionales lo han apoyado, mientras algunos alternativos se niegan a apoyarlo y le han dicho abiertamente que no se bajarán el salario.

“A mí me dejó sorprendido porque yo soy nuevo, yo ganaba más como creador de contenido digital, llego a ganar menos en el Congreso, prometo que voy a donar el 30 % de mi salario y esta señora, que ya lleva varios periodos en el Congreso, me viene a decir que lo que necesita es plata y que no se baja el salario. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo”, señaló Hernández, quien llegó al congreso con apenas 30 años y sin padrinos políticos.

Hernández es hijo de unos campesinos, y su historia de vida es un ejemplo de superación. Hace 10 años era cantante de música cristiana, hace tres se declaró antiuribista, con la publicación de videos y durante el año 2021 se caracterizó por participar en la protesta generada en el rechazo a la reforma tributaria, en la que iban a quedar gravados muchos productos de la canasta familiar.

Con sus videos, ha logrado un alcance impresionante en Youtube, donde ya tiene un millón 160 mil seguidores, y en promedio cada video tiene más de 600 mil reproducciones, hecho que le genera más ingresos que su actual sueldo como congresista.

Al lanzarse el congreso, sorprendió la alta votación que obtuvo, con 189.291 votos, superando a muchos políticos tradicionales.

¿Cómo bajar el salario?

El proyecto de Hernández propone agregar un parágrafo al artículo 8 de la Ley 4 de 1992, el cual estipula que el Gobierno decidirá la asignación mensual de los miembros del Congreso. Hernández propone añadir un parágrafo que estipule que ese valor mensual solo podrá componerse de la asignación básica y gastos de representación. Este será de 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 25 millones de pesos para el año en que entrara a regir la ley.

De esta manera también se eliminarían los gastos de salud, primas de localización, vivienda y transporte para la rama legislativa, además de eliminar cualquier “monto, prima emolumento o reconocimiento económico permanente u ocasional”. De esta manera la reducción del salario sería de cerca de $11 millones

"Este congreso prometió ser diferente y tiene el deber de cumplirle al país sus promesas, en su momento los Colombianos conocerán los nombres de los congresistas que si quieren bajar sus ingresos, pero también conocerán a aquellos que lo prometieron pero finalmente no cumplieron", concluyó el senador Hernández.

La meta que tiene el autor del proyecto de ley es que alrededor de 60 senadores y 100 representantes a la Cámara firmen la iniciativa y la respalden.