En su misma confesión, la representante del Pacto Histórico, Susana Boreal, dijo que no siente vergüenza alguna de admitir públicamente que es consumidora de marihuana.

“No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. Esto es parte de la transformación cultural que necesitamos en este país”, sostuvo.

En el mismo sentido, Boreal dijo que el consumo de marihuana no puede encasillar o definir a una persona.

“La marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas”, concluyó la congresista antioqueña.