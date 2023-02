Congresista Susana Boreal explica por qué consume marihuana a diario

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Boreal, sorprendió este jueves en la Audiencia Pública de Regularización del Cannabis de uso adulto, al confesar que “soy consumidora de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta y no me da miedo decirlo”.

Minutos después lo reiteró en diálogo con RCN Radio, donde detalló que la usa de forma recreativa para liberar el estrés que le produce su trabajo como Congresista y hasta como medicina cuando siente dolor de cabeza.

“Es una realidad, lo hago en las noches, este trabajo tiene mucho estrés, lo disfruto muchísimo. Lo uso por recreación y también de manera medicinal, cuando tengo un dolor de cabeza y fumo marihuana a mí se me quita impresionante. Además también está el extracto en góticas cuando uno está muy ansioso”, señaló.

Agregó que el enfoque prohibicionista que se le ha dado al cannabis, no ha logrado acabar con problemas como el narcotráfico, microtráfico, las bandas criminales y las ollas, por lo que lo mejor sería legalizarlo para reivindicar derechos como el de la recreación y el libre desarrollo de la personalidad.