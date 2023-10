Congresistas advierten ‘jugadita’ del Gobierno para pupitrear reforma a la salud

En medio de polémicas avanza la discusión del segundo debate de la reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que ya aprobó 35 de 143 artículos.

Congresistas de sectores alternativos han reclamado al Gobierno y a la Mesa Directiva de la corporación una supuesta ‘jugadita’ para aprobar el proyecto “a pupitrazo”, votando en bloque artículos del proyecto que requieren una discusión más amplia.

“Me están obligando a vulnerar mi autonomía dentro de este recinto porque me toca asumir una sola posición para todos, así sea que unos yo los quisiera votar positivos y otros no, anuncio que cuando eso sea así voy a votar a todo no, porque no puede ser que no me den la oportunidad de deliberar sobre los artículos en donde yo tengo posiciones distintas y que no pueden votar en un solo bloque”, cuestionó la representante Catherine Juvinao.

Por su parte, la representante Jeniffer Pedraza aseguró que “el cuerpo mismo de la reforma no va a tener consecutividad al final del debate, porque ustedes van a aprobar ahora por decidir empezar a sacar de rapidez para generar un titular de prensa, no empezar por el núcleo del debate. Esto va a terminar siendo una colcha de retazos”.

Desde la oposición también cuestionaron el método de aprobación del articulado de la reforma a la salud que se está “votando a ciegas”, según el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, respondió a las criticas asegurando que “se recogió un informe de una subcomisión que le entrega una serie de acuerdos de múltiples partidos para sacar adelante la reforma. Se hizo una discusión sosegada, tranquila y donde la gente pudo hablar”.

La mesa directiva de la Cámara citó a la plenaria para este martes 10 de octubre donde se prevé que se discuta el resto del articulado y se apruebe el proyecto en segundo debate.