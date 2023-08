Congresistas advierten que ley de reconciliación para narcos podría generar impunidad

Algunos sectores políticos dividieron opiniones en torno a la ley de reconciliación que anunció el presidente Gustavo Petro y que podría beneficiar a narcotraficantes.

En el Congreso consideran que esta propuesta podría generar impunidad en el país a actores ilegales que ni siquiera tienen reconocimiento político.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que “el Gobierno solo piensa en generar escenarios de impunidad en el país, habla de perdón social, de jóvenes en paz para premiar a pandilleros y delincuentes, de paz total para beneficiar a narcos y disidentes de las Farc”.

Lea además: Por generar impunidad e inseguridad, la oposición pide que se caiga la ley de ‘paz total’

“Habla de reconciliación para beneficiar a grupos narcotraficantes, la verdad esto solo es una política pública para criminales, que afecta la justicia en el país y manda un mensaje errado a la opinión pública y promueve la impunidad”, añadió.

Lo mismo señaló la senadora Paola Holguín, quien aseguró que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción en Colombia en caso de que se presenten casos de impunidad para actores que han cometido graves delitos.

“Sentimos gran preocupación cuando el presidente Petro pasa de la paz total a la reconciliación nacional y abre una puerta gigantesca de negociaciones con criminales de todo tipo. Le recordamos al presidente que hay limitaciones jurídicas por el ordenamiento interno de Colombia, el derecho internacional, por acuerdos que forman parte del bloque de constitucionalidad como el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional”, indicó.

Más noticias: Gobierno Petro y CPI acuerdan “profundizar cooperación” para acabar con la impunidad

Además, asegura hay algunos delitos que no son amnistiables a la luz del derecho internacional. “La amnistía y el indulto no son aplicables sino solamente a delitos políticos. El narcotráfico, el secuestro y otros no lo son. Se tendrá que abrir un debate porque en nombre de la paz no se puede pasar por encima de la Constitución, la ley y el derecho internacional, que no vaya a ser que están devolviendo el pago al supuesto pacto de 'La Picota'”, añadió.

El senador Alejandro Chacón, del liberalismo, es partidario de abrir el debate sobre esta propuesta y discutir si los posibles beneficios que se plantean para los narcotraficantes pueden ser o no viables.

“La reconciliación nacional es importante, cada Gobierno tiene una forma de ver la paz, generalmente los procesos de paz se han hecho con sectores de graves violaciones de derechos humanos, con graves delitos en el país. Yo creo que esto debe ser general, una ley de punto final y si el presidente lo considera hacer una reconciliación de la sociedad, empezar de nuevo todos, hay que discutirlo, hacer un gran debate sobre el tema”, dijo.

Aún no se conocen muchos detalles de lo que contendría esta ley de reconciliación nacional, pero se espera que el Gobierno Nacional comience a construir la propuesta en los próximos días.