Congresistas buscarán que metro elevado quede incluido en Plan de Desarrollo

En el Congreso de la República no quedaron muy satisfechos con las explicaciones que entregó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con respecto al metro para Bogotá y las modificaciones que está planteando el presidente Gustavo Petro.

Para los parlamentarios, cambiar el contrato a estas alturas significaría incurrir en sobrecostos y demorar la megaobra alrededor de 10 años más.

Ante esta situación, los legisladores buscarán que el metro elevado, tal y como ya está previsto, quede incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que el proyecto no se vea afectado.

El senador Miguel Uribe aseguró que, “es completamente incoherente la posición del Gobierno, que por un lado dice que mantiene su compromiso con la línea del metro y por otro lado, insiste en modificar un contrato que va a poner en riesgo este proyecto. Habrá riesgo de sobrecostos, de demoras y de demandas”.

“Es irresponsable la posición del Gobierno y Petro está a punto de dejar a los bogotanos sin metro. Por eso, es fundamental que se incluya la primera línea y la segunda línea del metro en Bogotá en el Plan de Desarrollo, que nos sorprende que no haya tenido ninguna mención en el texto que ya se radicó”, añadió.

El senador David Luna dijo que la insistencia del presidente Petro de plantear un metro subterráneo, traerá graves consecuencias.

“El ministro dijo que si no se subterraniza parte de la línea del metro, ellos no van a acompañar el proyecto y eso tiene consecuencias graves para Bogotá y es 15 billones de pesos adicionales y 10 años más de obras y la empresa contratista no tiene experiencia en metro subterráneo”, sostuvo.

“Vamos a insistir en incluir en el Plan de Desarrollo que la construcción de la línea uno del metro sea tal y como está hoy planeada”, indicó.

Los congresistas que hacen parte de la bancada de Bogotá prepararán un nuevo debate de control político, para que el Gobierno responda por los recursos que se destinarán para la financiación del metro.