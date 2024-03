En el Congreso de la República varios sectores políticos se pronunciaron tras la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación y sobre la renuncia de Amelia Pérez a la terna.

Dirigentes políticos de diferentes partidos le pidieron a la nueva dignataria ser completamente independiente y no convertirse en una fiscal de bolsillo del Gobierno Petro.

Le puede interesar: Luz Adriana Camargo Garzón es la nueva fiscal general de la Nación

El senador Humberto de la Calle dice que confía en las calidades de Camargo para ocupar el cargo. “Yo espero que sí. Yo no podría hacer una calificación de tipo personal, pero me parece que la terna que configuró el presidente, no era una terna de bolsillo, es compuesta por personas que venían dentro de la rama judicial, con enorme experiencia”, sostuvo.

El senador David Luna afirma que Camargo debe representar a la nación y no al Gobierno de turno. “Le deseo muchos éxitos a la doctora Camargo en su nueva responsabilidad, ya que es la fiscal de todos los colombianos y no de un gobernante en particular. Esperamos que tenga independencia del Gobierno, porque ella es la fiscal general de la Nación, no es la fiscal del presidente de turno”, indicó.

El senador Alejandro Chacón pidió tener confianza en las instituciones, luego de que la Corte Suprema procediera a la elección de fiscal, pese a la renuncia de Amelia Pérez.

“Yo creo que las tres tenían unas condiciones muy especiales, preparadas, con la capacidad jurídica y penal, son personas con este conocimiento y yo creo que hay que tener confianza porque se respeta la institucionalidad”, añadió.

Consulte aquí: Reforma a la salud en riesgo: Siete senadores radican ponencia para archivarla

Algunos congresistas habían cuestionado la candidata Pérez por haber dimitido a la terna y advirtieron que su decisión tenía como propósito sabotear la designación de una nueva jefa de la Fiscalía.

El senador Alfredo Deluque dijo que “no funcionó la estrategia de Amelia Pérez de sabotear y boicotear la elección de fiscal, al no ser ella la ungida, la Corte Suprema en su independencia fue capaz de elegir de las dos hojas de vida que quedaban y de esta manera acabamos con esta novela que ha generado la elección de fiscal en el país”.

Los parlamentarios afirman que es positivo que se acabe la interinidad en la Fiscalía General de la Nación y esta entidad pueda seguir luchando contra la criminalidad y la impunidad.