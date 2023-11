Congresistas exigen liberación de secuestrados para avanzar en diálogos con ELN

Cuando está a punto de iniciarse un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN en México, varios congresistas se pronunciaron sobre la necesidad de hacerle una exigencia a ese grupo para que libere a todos los secuestrados.

Algunos sectores políticos advierten que si no existe un compromiso genuino de esa organización de abandonar el plagio de personas como una práctica dentro del conflicto armado, los diálogos no pueden continuar.

El senador Ariel Ávila dijo que, “el ciclo debe comenzar si se da como primer punto el tema del secuestro y la liberación de los secuestrados, las pruebas de vida de los mismos y fechas concretas de su liberación, lo que no pude pasar es que comience un ciclo y que no se toque el tema del secuestro. Yo le deseo toda la suerte al equipo del Gobierno y esperemos que el ELN recapacite y libere a los casi 40 secuestrados”.

En contexto: En medio de tensiones, hoy inicia el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN

El senador José Luis Pérez espera que el ELN se comprometa con la liberación de los secuestrados, pero no es partidario de acabar los diálogos porque eso pondría en riesgo a las personas que están en su poder.

“Me parece que el diálogo hay que mantenerlo, en la medida en que haya diálogo puede haber principios de entendimiento, entre ellos la liberación de los secuestrados, la interrupción de un diálogo puede poner en riesgo la vida de los secuestrados", dijo.

Agregó que, "los diálogos hay que buscar mantenerlos pero con un agenda que permita que el pueblo colombiano sea interpretado en el sentido que haya un cese bilateral del fuego, que no hayan secuestrados, que no haya incorporación de menores en las filas de la guerra mientras avanzan los diálogos”, manifestó.

Más información: Gobierno tiene listo decreto que regulará posesión y cultivo de drogas con fines médicos

El senador Jota Pe Hernández cuestionó que la guerrilla no tenga voluntad de paz no solo para la liberación de los secuestrados, sino para el abandono de las actividades criminales.

“Se inicia el quinto ciclo de los diálogos con el ELN y el ELN dice que no se va a desmovilizar, no se va a desarmar y el Gobierno lo sabe, pero aún así se mantienen los diálogos. La seguridad de Colombia se ha ido por un barranco y los congresistas tenemos una responsabilidad y por eso debemos remover de su cargo al ministro de Defensa que no ha servido para nada”, sostuvo.

El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Gobierno, dijo que la primera exigencia que se le hará a la delegación del ELN es que libere a las personas que tiene en su poder y que abandone la práctica del secuestro como un mecanismos de financiación de sus actividades.