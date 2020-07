Congresistas presentan acción jurídica para bloquear pilotos de fracking en el país

Unos veinte congresistas de diferentes partidos políticos presentaron ante el Consejo de Estado unn incidente de desacato en contra del decreto 328 que permite avanzar con los proyectos pilotos de investigación integral de fracking en Colombia, porque estaría incumpliendo las condiciones establecidas por este alto tribunal.

El argumento presentado por los senadores y representantes, en su gran mayoría de sectores de oposición, señala que el decreto no incorpora el impacto ambiental que pueden generar estos pilotos, no contempla un plan de acción para el fortalecimiento institucional en las regiones, no garantiza el acceso a la información y no regula el licencienciamiento que otorgan las comunidades.

Los congresistas sostienen, además, que el decreto no garantiza el carácter científico del proyecto piloto de fracking y no contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.

"Esperamos que el Gobierno Nacional siga el ejemplo reciente del Reino Unido, donde se le ha puesto fin al fracking en todo su territorio”, indicó la senadora Angélica Lozano.

Esta acción jurídica interpuesta ante el Consejo de Estado fue acompañada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, que está integrada por diferentes líderes ambientalista del país.

Estos congresistas le solicitaron al presidente Iván Duque que acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución y los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general.

El senador Gustavo Bolívar señaló que en caso que el Consejo de Estado niegue el incidente de desacato, recurrirán a la movilización social en todo el país.

Anuncian que presentarán de nuevo el proyecto de ley que prohíbe el desarrollo del fracking en Colombia que fue negado en la Comisión Quinta de Senado.

Este incidente de desacato lo firman las bancadas de la Alianza Verde, lista Decentes, Polo Democrático y algunos miembros del partido Liberal.