Congresistas que sesionen de forma virtual seguirán recibiendo gastos de representación

En el Senado avanza un proyecto de ley que reglamenta las sesiones virtuales del Congreso de la República y establece un procedimiento para legislar de manera remota.

Durante la discusión de la iniciativa, no logró mayorías un artículo que buscaba reducir en gran parte el salario a los congresistas, eliminando el pago por gastos de representación a los que decidieran seguir trabajando en virtualidad.

El senador Alexander López afirmó que como muchos parlamentarios están desde sus casas, no están representando a absolutamente nadie.

“Como se está acabando con la presencialidad, no tiene sentido que a los congresistas les paguen gastos de representación, si todos se van a quedar en sus casas, pues para que necesitan gastos de representación (…) Los gastos de representación no constituyen salario y por eso se pueden suprimir”, indicó.

Empate 8/8 en Comisión 1a a la propuesta de eliminar #gastosderepresentación a los senadores q estamos sesionando desde la casa.



Votaron Sí: Petro, Temistocles, Roy, Benedetti, Lopez, Varon, Lara, Gallo.



Votaron No: Cabal, Paloma, Pacheco, Pinto, Santiago Valencia, Maya, García — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 31, 2020

El senador Armando Benedetti, aunque se mostró de acuerdo con esta propuesta, cuestionó a los autores de la misma a quienes retó a devolver gran parte del sueldo recibido en los últimos meses.

“Si ustedes dicen que estamos en una sesión virtual que es ilegal, que no se trabajó estos meses, que no se sesionó, entonces hay que devolver lo que se ganó durante los últimos seis meses, porque si ustedes dicen que aquí no trabajamos, que aquí no hacemos nada, hay que hacerlo, otros en cambio creemos que sí trabajamos”, indicó.

El senador Gustavo Bolívar también defendió esta proposición advirtiendo que “hay que darle un mensaje a la ciudadanía de solidaridad, de empatía. Además, los gastos de representación no constituyen salario y al no constituir salario no estamos desmejorando el salario que es constitucional”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Primera, Miguel Ángel Pinto, advirtió que dicho artículo no podía ser aprobado porque el salario de los congresistas está fijado por Constitución, al igual que el de otros altos funcionarios del Estado.

“Hay un tema de derechos adquiridos en materia laboral y no sé si podemos renunciar a nuestro derecho y por vía de igualdad también a todos los que están sesionando de forma virtual, que implicaría a otras ramas como la judicial”, sostuvo.

Además, los congresistas que negaron la proposición advirtieron que la misma violaba el principio de consecutividad de este proyecto y eso hubiera podido viciar el trámite de la iniciativa.