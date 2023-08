Congresistas responden tras ser mencionados por la UNP de recibir subsidios de gasolina

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, reveló una lista de 18 congresistas que estarían recibiendo subsidio de gasolina por parte de la entidad, para sus camionetas blindadas.

Según Rodríguez, dichos auxilios económicos habían sido autorizados por el Gobierno anterior y no por la administración del presidente Gustavo Petro.

Ante esta revelación, algunos parlamentarios respondieron al director de la UNP. La mayoría asegura que no es cierto que reciban este tipo de ayudas para su desplazamiento.

La senadora María Fernanda Cabal dijo que ella paga el combustible de sus tres camionetas, pero que los únicos carros que sí reciben esta ayuda económica son los que tienen asignados sus hijos.

“Las tres camionetas que yo tengo asignadas que son Toyota, son sin chip, yo pago la gasolina. Las dos Luv de platón que asignaron por las amenazas al núcleo familiar por los computadores de alias ‘Uriel’ y alias ‘Fabián’, son dos que sí tienen chip de la UNP, pero las mías principales que he tenido siempre, no tienen”, indicó.

El senador Alfredo Deluque también negó tajantemente recibir cupos de gasolina por parte de la Unidad Nacional de Protección y dijo que dicho subsidio es entregado a un familiar que tiene riesgo de seguridad.

“No es cierto que tenga asignados bonos de combustible para los vehículos de mi esquema personal de protección. Yo sufrago esos gastos con mi salario de congresista. El bono de combustible por el cual aparezco en el listado revelado por la UNP es el otorgado a una familiar, que no gana sueldo de congresista y que fue evaluada por la entidad con nivel de riesgo extraordinario”, sostuvo.

El senador Miguel Uribe arremetió contra el director de la UNP y dijo que solo está buscando proteger a sus amigos de las Farc y del Pacto Histórico.

“Como senador nunca he recibido recursos para asumir el costo de la gasolina o peajes en mi esquema de seguridad, por el contrario, yo he asumido el 100% de esos costos con mis ingresos propios. El debate no son los esquemas de seguridad, el debate es la incoherencia de quienes en público critican los privilegios de la clase dirigente, pero en privado los disfrutan como las Farc y el Pacto Histórico”, indicó.

No obstante, el senador Iván Cepeda admitió que sí recibe un cupo para financiar la gasolina de sus vehículos, pero asegura que él también aporta para ello. Además, advierte que su situación de riesgo es bastante delicada y por eso su esquema es robusto, según ordenó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Tengo un esquema de protección, es cierto, ese esquema recibe gasolina, yo pago una buena parte de esa gasolina, cosa que no se tomó el trabajo de investigar el senador Uribe, que lanza unas apreciaciones sin corroborarlas y luego se excusa por adelantado”, añadió.

El otorgamiento de subsidios de gasolina a algunos congresistas ha generado indignación entre varios sectores políticos que argumentan que los parlamentarios reciben un salario muy alto y es imposible que no les alcance para financiar sus desplazamientos.