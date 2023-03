Congresistas se retan a hacerse test de sangre en debate sobre consumo de drogas

En medio del debate sobre el proyecto sobre consumos responsables en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los congresistas Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal y José Jaime Uscátegui, se retaron a realizarse un test de sangre que determine si han consumido o no alguna sustancia psicoactiva.

Los representantes, que se atacaron mutuamente durante sus intervenciones en el salón de sesiones, explicaron que esta es la única manera de demostrar cuál de los dos tiene “la sangre más limpia”.

Lea también: Preparan moción de censura contra canciller Álvaro Leyva, por incumplir citaciones al Congreso

“Acepto el reto que @JuanKarloslos me planteó en el marco del debate del Proyecto de Ley que pretende regularizar el expendio y consumo de drogas en el país, para hacernos un test de drogas junto a todos los miembros de la Comisión Primera de la Cámara Representantes”, dijo en Twitter el representante Uscátegui, que en el debate expresó de manera efusiva “llámeme un médico, de aquí no ve voy hasta que no me saquen sangre. Hágale, venga que aquí está el brazo”.

Por su parte, Lozada manifestó que “le compré el reto que lanzó a la comisión, para saber qué sustancia tiene cada uno de los congresistas, y se lo compro porque yo hace 15 años que no consumo ni siquiera una cerveza, ni una copa de vino, entonces yo creo que al representante Uscátegui le van a salir más sustancias en la sangre que a mí”.