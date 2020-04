Congreso adelantó la primera votación virtual de su historia

Luego de haber recibido un guiño de los magistrados de la Corte Constitucional, la Comisión Primera del Senado comenzó a realizar las primeras votaciones de carácter virtual.

Los congresistas que pertenecen a esa célula legislativa, aprobaron las actas de las sesiones pasadas y le dieron vía libre a un paquete de proposiciones presentado por algunos legisladores.

La primera propuesta aprobada en esta sesión de forma histórica, está relacionada con una petición que se le hizo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que se destinen recursos en la aplicación de test de memoria inmunológica y de anticuerpos de forma masiva en la ciudadanía.

“Cierre la votación y anuncie el resultado”, dijo el presidente de la Comisión, Santiago Valencia. “Esta proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado: Por el Sí 22, por el NO, cero”, informó el secretario de esa corporación.

El senador Roy Barreras agradeció el respaldo de sus compañeros a esta iniciativa y dijo que“!Testing¡ es lo que pide todos los días la ONU. No hay nadie en el mundo que no esté solicitando que se hagan pruebas masivas. Me alegra mucho que la Comisión Primera del Senado se sume a las voces que piden pruebas masivas”.

El congresista precisó que “lo que dijo la OMS es que no estaba de acuerdo con que se dieran carnets de inmunidad hasta que no terminaran las pruebas, pero recomienda fuertemente hacer pruebas masivas para que en unos meses podamos tener resultados científicos claros sobre inmunidad”.

La Comisión primera del Senado también le dio vía libre a unas proposiciones que citan al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a un debate de control político para que explique las medidas económicas que se han venido tomando para atender la pandemia.