Congreso aprobó ley de adición presupuestal y ley que fija el número de diputados

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron en la madrugada de este viernes los dos proyectos que fueron incluidos en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República por parte del Gobierno.

Uno de ellos es la adición presupuestal, con la que se pretende incorporar al presupuesto de este año la ejecución de alrededor de 16,9 billones de pesos recogidos gracias a la reforma tributaria y que se invertirán en sectores como la salud, la educación, vivienda, entre otros.

En contexto: Paloma Valencia denuncia ‘mico’ en ley de adición presupuestal que se votará a medianoche

Entre las partidas más importantes se encuentra el sector de la educación, que recibirá 2,2 billones de pesos, la salud con 2,3 billones, vivienda con 1,5 billones, agricultura 1,3 billones y el sector de minas y energía con 1,4 billones.

El senador Juan Felipe Lemos, ponente del proyecto, explicó que desafortunadamente habrá una desfinanciación en el sector de los servicios públicos.

“Tenemos una dificultad que no logra cubrirse en esta adición presupuestal y es el tema de subsidios de energía en zonas conectadas y no interconectadas, para estratos 1, 2 y 3. En vista de que no pudimos incorporar cerca de 500.000 millones de pesos que se requieren para garantizar los subsidios del último trimestre del año, se incorporó un artículo que va a permitir que las empresas de prestadoras de servicio puedan acceder a créditos blandos con Findeter hasta que el Gobierno Nacional tenga como suplir esos recursos”, sostuvo.

La senadora Clara López no firmó la ponencia de la iniciativa, argumentando que se le quitaron importantes recursos a la DIAN para combatir la evasión.

“Estaban previstos 300.000 millones para iniciar el proceso que podrían ejecutar y sencillamente se optó por pasarlos a la Unidad de Riesgo de Emergencias, cuando es prioritario invertir en combatir la evasión, porque eso produce un aumento del recaudo el año entrante”, sostuvo.

El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, afirmó que el proyecto tiene varios problemas y algunos sectores quedarán desfinanciados. “No hay la plata para la vivienda de interés social hasta diciembre de 2023 y no están asegurados los recursos para la UPC del 2023, que es el aseguramiento de la salud de los colombianos y los presupuestos máximos que se adeudan de años anteriores, nuestra salud está colapsando y están destruyendo el sistema”, indicó.

Consulte aquí: Registrador exige que cese al fuego incluya la no injerencia del ELN en las elecciones

Ley de diputados

De otro lado, el Congreso también aprobó en último debate un proyecto de ley que establece nuevas condiciones para fijar el número de diputados que deben tener cada una de las Asambleas Departamentales.

El senador Antonio Correa explicó que esta nueva norma respetará lo estipulado en la Constitución Política, que establece que el número de diputados por cada departamento será mínimo de 11 y máximo de 31.

“En los departamentos que tienen menos de 300.000 habitantes habrá el número mínimo que son 11 diputados y donde hay más de 300.000 habitantes, por cada 150.000 habitantes adicionales se sumaría una nueva credencial para diputado, esto hasta legar al tope máximo que permite la Constitución que son 31 diputados”, indicó.

Estas dos normas ahora pasarán a sanción presidencial para que puedan entrar en vigencia.