Congreso aprobó primera moción de observación contra director de la UNP

En medio de un debate de control político, los senadores se quejaron con el Gobierno Nacional por la falta de medidas de protección para los líderes sociales en las regiones y porque al parecer varios congresistas estaban siendo notificados que pronto serían despojados de los esquemas que tienen asignados para garantizar su seguridad.

Algunos parlamentarios como Alejandro Carlos Chacón y Alfredo Deluque, advirtieron que recibieron un correo electrónico a través del cual les informaban que sus escoltas les serían retirados sin dar mayores explicaciones.

“Es muy extraño que la Policía nos haga un estudio de seguridad y recomiende mantener nuestro esquema, el Cerrem lo apruebe y hoy sin ni siquiera darnos oportunidad nos dicen que lo van a desmontar. Yo creo que lo que hay es una política por parte de la UNP de reducir esquemas de seguridad, pero si es así, los esquemas de seguridad no se le pueden reducir a quienes lo necesitan”, reclamó el senador Deluque.

A raíz de esta situación, la Comisión Primera del Senado aprobó una proposición impulsada por el congresista Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, con la cual se le da vía libre a una moción de observación en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por todas estas situaciones.

Este es el primer llamado de atención oficial que recibe del Congreso un funcionario del Gobierno de Gustavo Petro, quien para algunos dirigentes políticos no dio las explicaciones satisfactorias para justificar estos movimientos en los esquemas de seguridad de los legisladores y tampoco habló de una estrategia concreta para proteger a los líderes en los territorios.

“Los argumentos que expresó en la Comisión Primera no fueron satisfactorios, no fueron convincentes. Tenemos todos los reparos de lo que viene ocurriendo en los territorios con las muertes de líderes sociales, de excombatientes y algunos casos muy puntuales, de congresistas que están en la oposición o son de gobierno, pero no tienen las medidas necesarias, idóneas, para poder adelantar su ejercicio político”, indicó Motoa.

Añadió que "or eso en medio de un debate de control político se aprobó esta moción de observación que tiene respaldo en el reglamento del Congreso y es el primer funcionario del Gobierno Nacional que se hace merecedor de esta sanción por parte del Senado de la República”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tomó atenta nota de los reclamos de los parlamentarios y dijo que pronto se pondrá al tanto de la situación para dar solución y garantizar que los congresistas puedan adelantar su trabajo político con todas las garantías de seguridad.