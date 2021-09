Congreso aprobó proyecto que reduce 10% el precio del SOAT

La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que tiene como propósito combatir la evasión que se presenta en el país frente a la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La iniciativa establece una serie de incentivos para que los colombianos adquieran esta póliza que fue establecida de forma obligatoria por parte del Gobierno nacional.

Le puede interesar: Ley de Acción Climática: Colombia tendría el 30% de carros eléctricos en el 2030

La propuesta establece una reducción por una vez en el precio de este seguro, que será del 10%, medida que será aplicable para los conductores que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021.

Aunque algunos propusieron una disminución mayor en el costo del SOAT, que ascendía hasta el 20% o 50%, la senadora Ana María Castañeda, ponente del proyecto de ley, indicó que eso hubiese desfinanciado por completo el sistema.

“Llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, porque es peor tener un sistema en riesgo que no pueda atender a esos colombianos que llegan a los diferentes hospitales del país”, indicó.

Adicionalmente, también se contempla que los colombianos no tengan que renovar su licencia de conducción el próximo mes de enero, para evitar que tengan que pagar los costos que ello representa, en el marco de la crisis económica que dejó la pandemia en el país.

Consulte aquí: Óscar Iván Zuluaga asegura que en su planes no está alejarse de Álvaro Uribe

En la nueva norma, que ya pasa a conciliación, no quedó incluida ninguna sanción para los conductores que no renueven el SOAT.

“No existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”, informó la ponente.

El proyecto de ley establece la implementación de procesos más ágiles que habiliten el uso de herramientas tecnológicas que permitan la atención de los accidentes de forma oportuna, segura y que garantice la transparencia de la información.