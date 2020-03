Congreso comienza revisión de medidas económicas para atender crisis del coronavirus

Algunas comisiones constitucionales del Congreso de la República ya comenzaron a adelantar reuniones virtuales para estudiar las medidas que ha tomado el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia económica declarada por el Covid-19.

Una de ellas es la Comisión Tercera del Senado, que es la que se encarga de los asuntos económicos. Los miembros de la célula legislativa ya tuvieron su primer encuentro por medios digitales y definieron que en la próxima sesión informal comenzarán con la revisión de las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis.

Otro de los puntos que pretenden revisar, son los alivios anunciados por los bancos para los ciudadanos que tienen créditos con estas entidades.

El presidente de la Comisión, el senador David Barguil, dijo que a la próxima reunión virtual invitarán a varios funcionarios del Gobierno para que expliquen detalles de lo que hasta el momento se ha hecho.

“Invitaremos al Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, para revisar las medidas económicas que se han ido adoptando, para revisar el tema bancario y la solicitud que se ha hecho del congelamiento de créditos”, indicó Barguil.

Afirmó además que la idea es “aportar en esta grave crisis en la que tenemos que estar unidos para defender al país y para ayudarle a los colombianos a salir adelante”.

La salud también será otro tema clave, ya que los congresistas quieren revisar detalladamente los recursos que se han destinado para que los hospitales y clínicas puedan cubrir sus necesidades en todas las regiones del país.

Todas estas reuniones que están siendo convocadas, son de carácter informal, hasta tanto el presidente del Congreso dé inicio oficial a las sesiones ordinarias que tuvieron que ser aplazadas por razones de seguridad.

Pese a este control que quiere hacer el Congreso, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó que no es posible congelar la totalidad de los créditos como lo han solicitado varios sectores políticos y sociales.

"La medida no sería deseable, porque muchos deudores no se han quedado sin trabajo manteniendo así su ingreso (…) Esas personas que pueden pagar si llegan a congelar sus deudas, hacen que se quite flujo de caja para poder prestarle a los sectores que si lo necesitan, que se han visto afectados por la coyuntura”, manifestó en RCN Radio.

Castro dijo que el dinero que está en los bancos es de todos los colombianos y no es posible congelar el reconocimiento de intereses y capital a las personas que tienen derecho a ello.