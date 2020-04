Congreso iniciará el control a decretos de emergencia económica por coronavirus

El presidente del Congreso, Lidio García, no solo confirmó que en los próximos días comenzarán a adelantar votaciones virtuales de los proyectos de ley, también anunció que se iniciará el estudio de los decretos emitidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica.

La Constitución nacional establece que los legisladores deben adelantar el control político correspondiente de las medidas que se tomen durante la crisis.

“Estamos preparados ya para que se pueda hacer control político a los decretos de emergencia, emitidos por la Presidencia de la República”, confirmó el senador García.

También dejó claro que por ahora no habrá sesiones presenciales y descartó la posibilidad de hacerlas mixtas.

“Estamos en sesiones virtuales hasta nueva orden y no hay sesiones presenciales sino cuando se pueda. Tampoco estoy de acuerdo con las sesiones mixtas, eso me parece más difícil y no le voy a jalar a ese tema, las sesiones son virtuales o son presenciales, no hay otro sistema”, aclaró Lidio García.

El presidente del Senado arremetió contra los parlamentarios que cuestionan la forma como está trabajando el Congreso.

“Esto no es un chat o una red social como lo están diciendo algunos, esto es una plataforma donde nosotros estamos trabajando. No puede ser que sigamos permitiendo que algunos senadores mancillen el trabajo que estamos haciendo todos los senadores. Se está trabajando fuertemente y estamos tomando decisiones responsables y sensatas”, dijo.

El Congreso de la República iniciaría votaciones virtuales de los proyectos de ley y de reforma constitucional que están pendientes la próxima semana, luego de tener más claridad, por parte de algunos magistrados de la Corte Constitucional, sobre la viabilidad de ese proceso.