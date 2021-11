Congreso inició corrección de la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología

Las Comisiones Sextas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate un proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia y que crea toda la estructura del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La aprobación de esta iniciativa se dio en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la ley que le dio vida a esta entidad, tras considerar que se cometieron algunos errores en la aprobación de la misma.

Según el alto tribunal, en la norma que transformó a Colciencias en un nuevo Ministerio no quedó estipulada la estructura y el organigrama del mismo, razón por la cual le dio al Congreso un plazo de dos legislaturas para hacer las correcciones respectivas.

El senador y coordinador ponente, Carlos Andrés Trujillo, presidente de la Comisión Sexta, explicó que con esta aprobación se da un primer paso que garantiza que la ciencia y la tecnología tengan un asiento en el gabinete ministerial para promover las políticas públicas que le permitan a Colombia avanzar hacia el futuro.

“Tenemos la enorme convicción que la ciencia, la tecnología y la innovación será lo que nos ubique en el futuro y será lo que nos dé la oportunidad de cambiar la vida ahora que tanta reflexión hemos hecho a causa de la pandemia, cuando el covid-19 nos arrinconó no solo a los colombianos sino al mundo entero y solo en la ciencia encontramos la solución a través de la vacuna”, indicó.

Afirmó que esta nueva ley no entorpecerá los proyectos científicos que viene impulsando el nuevo Ministerio. “Subsanando esta situación que se presentó y que dio origen a la inexequibilidad de la ley, no se traumatizará ningún proceso o proyecto de los que se vienen adelantando, no habrá ninguna intranquilidad de los servidores públicos adscritos al Ministerio y se garantizará el normal desarrollo de todos los procesos que se vienen adelantando”, añadió.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito Crissien, indicó que objetivo principal de esta nueva entidad, desde su creación, está relacionada con la generación de nuevo conocimiento.

“Nosotros respondemos a la generación de conocimiento, uso transferencia y apropiación del conocimiento en Colombia, ese conocimiento se denomina un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Buscamos generar nuevo conocimiento y que el mismo se pueda usar en las empresas, así como divulgarlo para generar nuevos doctores y nuevos magister y generemos un circulo virtuoso que les permita a ellos generar también nuevo conocimiento”, manifestó.

Este proyecto de ley contiene todo el organigrama, los objetivos, la misión y visión, las funciones, los cargos, entre otros elementos, que tendrá el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.