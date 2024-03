Congreso le ‘jala las orejas’ al Gobierno por baja ejecución presupuestal en este 2024

En el Congreso de la República hay preocupación por cuenta por la baja ejecución presupuestal que nuevamente está mostrando el Gobierno de Gustavo Petro en este 2024, tal y como ocurrió el año pasado.

La Comisión Tercera del Senado ya comenzó a adelantar la evaluación de la manera como se están invirtiendo los recursos y hasta el momento, el panorama no es alentador.

Según el senador Carlos Julio González, muchas entidades del Estado no superan el 5% en materia de ejecución presupuestal, lo que demuestra la poca capacidad que tienen varios ministros y funcionarios del Estado para cumplir con esta tarea.

“Este año ya iniciamos el ejercicio de evaluación y ya encontramos dificultades en varios ministerios con una ejecución presupuestal muy baja, incluso podría decir que mediocre, como el caso del Ministerio del Deporte que tiene el 0,8% de ejecución cuando debería llevar el 16%", indicó.

Agregó que "lo mismo ocurre con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo y muy preocupantes las cifras del Ministerio de Agricultura, que no llegan ni al 5% en un país de vocación agrícola”.

González señaló que el balance del año pasado también es malo, ya que en las cuentas bancarias se quedaron alrededor de 54 billones de pesos sin invertir, que hubieran podido servir para el desarrollo de las regiones.

“En el año 2023 prendimos las alarmas con motivo de la adición presupuestal, porque no es lógico adicionar cuando no se ha ejecutado y esto obligó al presidente de la República a llamarle la atención a sus ministros para acelerar la ejecución y mejoraron los indicadores, pero no fue suficiente, se quedó en una ejecución del 71%, quedaron en los bancos 54 billones de pesos, mostrando una de las ejecuciones más bajas de los últimos 16 años”, sostuvo.

Incluso, dijo que es necesario que el Gobierno Nacional haga los cambios necesarios y retire a los funcionarios que no han sido capaces de cumplir con la tarea de invertir los recursos.

“Instamos al Gobierno Nacional para que rápidamente identifique y tome los correctivos que corresponda y de ser el caso releve a quienes no han sido capaces de ejecutar y están mostrando deficiencias en las capacidades para administrar sobre todo los recursos de inversión”, afirmó.

Las comisiones económicas del Congreso continuarán adelantando su labor de control político y le harán seguimiento al proceso de ejecución presupuestal en este 2024.